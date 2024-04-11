ابنة بن أفليك تعلن تحولها جنسيًا وتختار اسما جديدا

أعلنت ابنة نجمي هوليوود بن أفليك وجينفر غارنر، المعروفة سابقاً باسم سيرافينا روز، بأنها متحولة جنسيًا، وذلك خلال خطاب ألقته خلال حفل تأبين جدها من طرف والدها.



وقفت سيرافينا البالغة من العمر 15 عامًا على المنبر لتقرأ آيات من الكتاب المقدس للحاضرين في كنيسة المسيح المتحدة الميثودية في تشارلستون، فيرجينيا الغربية، يوم السبت 6 نيسان الحالي.

واختارت سيرافنيا لهذه المناسبة بدلة توكسيدو سوداء نسَّقتها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، فيما ظهرت حليقة الرأس بالكامل، وعرَّفت عن نفسها باسم "فين أفليك"، لتؤكد بذلك تحولها الجنسي، وقالت وهي تقف أمام الحضور: مرحبًا، اسمي فين أفليك.