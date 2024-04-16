قُبلة حمـيمة بين معتصم النهار وممثلة سورية شهيرة تثير الجدل

وفي التفاصيل، ظهر معتصم النهار في الحلقة الاولى من المسلسل بدور "مالك"، وهو يُقبّل نور التي تلعب دور "سما"، التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم، في محاولة مته للهروب من فتاة كان موعدًا معها.

هذا المشهد، الذي اعتبره البعض "جريئ"، لم يمر مرور الكرام لدى الجمهور، بل تصدرت هذه القبلة التريند على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت العديد من الانتقادات.

وتفاعل الجمهور مع المشهد بكثافة، تاركين تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علّق أحدهم قائلًا: "فعلا يلي استحوا ماتوا"، في حين قال آخر: "الدراما عاجزة على إثبات نفسها دون أن تخل بقيمنا".