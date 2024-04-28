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طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا
طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا
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طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا

فن

2024-04-28 | 08:14
طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا
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Aljadeed
طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا

كشفت صفحة شربليتا المختصة بأخبار المشاهير خلال الساعات القلية الماضية عن خبر طلاق التيكتوكر جورج ديب المعروف بـ "الدكتور فود" وزوجته شروق .

وفي التفاصيل، نشرت الصفحة مقطع فيديو لـ شروق والملقبة بـ "سانشاين"، وذلك وهي تتحدث عن طلاقها بشكل رسمي من زوجها جورج ديب، وقالت: "أنا وهيدا الانسان اتطلقنا انتهينا ابو كاتريكسا 50 دولار نامت معو بعد تصويرها، انا شروق ام العشرة مليون". 
ليرد عليها دكتور فود: "برافو عليها كاتريكسا". 
وأرفقت شربليتا الفيديو بتعليق قالت فيه: "والله ما ازبل منك إلا زوجك دكتور فود و ما بني على باطل فهو باطل".

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