طلاق دكتور فود وزوجته شروق بعد خيانته لها مع كاتريكسا

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
تحدثت الفنانة المصرية منال سلامة عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" وتأثيره عليها موضحة أنها عانت بسببه من الاكتئاب وكانت تبكي طوال الوقت.
أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.
نشر الفنان المصري تامر حسني، على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو كشف من خلاله طلب ابنته الكبرى تالية العمل كمديرة أعماله في حفله الأخير في احتفالات تحرير سيناء.