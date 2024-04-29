رسالة مؤثرة من الكاهن مار ماري إيمانويل للعراقيين بعد أن خسر عينه

وفي التفاصيل، ظهر الكاهن خلال ذبيحة الهية في العراق، اذ قال: "العراق هو نور عيني، وأقول في هذا الحادث الذي حصل قبل أسبوعين، هذه العين فُقدت"، وتابع: "ولتكن هذه العين كما نقولها في اللهجة الدارجة العراقية، حبيبي انت، هاي العين تروحلك فدوة"، مضيفا: "احب المسلم قبل ان احب المسيحي، ولا افرّق ولن أفرّق".