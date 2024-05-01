أخبار عن هروب شروق زوجة الدكتور فود مع ابنها الوحيد حنا إلى كندا

وفي التفاصيل، شاركت صفحة "شربليتا" المختصة بنشر أخبار المشاهير، على حسابها عبر انستغرام وكتبت: "وصلتني معلومات تفيد بأن المشهورة على تطبيق تيك توك شروق قد أقدمت على الهروب مع ابنها الوحيد من زوجها المعروف بدكتور فود، فقد أعلنت مصادر مقربة من العائلة أنه تم رصد شروق مع شخص غريب الهوية داخل مطار بيروت ولكن معها ابنها حنا".
وتابعت الصفحة وقالت: "بعد تحليل للأدلة يشير البعض إلى انهما على وشك السفر إلى كندا عبر رحلة طيران الشرق الأوسط التي توجهت صبحا لندن، علما بان الدكتور فود قد بدأ سرا بمراسم الانفصال دون علم زوجته شروق".
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
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