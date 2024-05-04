مهيرة عبد العزيز تنعى الأمير بدر بن عبد المحسن بكلمات مؤثرة

وبدورها نعته الإعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز وكتبت على حسابها عبر منصة اكس: " مانشدت الشمس عن حزن الغياب .. علمتنا الشمس نرضى بالرحيل.. رحم الله الإنسان والأمير صاحب السمو الملكي الامير #بدر_بن_عبد_المحسن وغفر له. صاحب الإبتسامة التي لا تفارقنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون".
مانشدت الشمس عن حزن الغياب .. علمتنا الشمس نرضى بالرحيل..
رحم الله الإنسان والأمير صاحب السمو الملكي الامير #بدر_بن_عبد_المحسن وغفر له.
صاحب الإبتسامة التي لا تفارقنا ..
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/kczb4eZfA8
— مهيرة (@Mahira) May 4, 2024
مانشدت الشمس عن حزن الغياب .. علمتنا الشمس نرضى بالرحيل..
رحم الله الإنسان والأمير صاحب السمو الملكي الامير #بدر_بن_عبد_المحسن وغفر له.
صاحب الإبتسامة التي لا تفارقنا ..
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/kczb4eZfA8
وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة الى الفنانة المصرية آمال ماهر ، على حسابها عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .
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