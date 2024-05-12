بالفيديو- مصطفى كامل يتأثر يبكي في حفل زفاف ابنته فرح

حلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس، حيث استُهلت الحلقة بالحديث عن طفولة نادين التي تحدثت بجرأة عن عمرها الحقيقي، وعن علاقتها بعائلتها في هذه المرحلة.

