بالفيديو- مصطفى كامل يتأثر يبكي في حفل زفاف ابنته فرح

وفي التفاصيل، احتضن الفنان مصطفى كامل ابنته في مشهد مؤثر خلال تأدية الفنان مدحت صالح أغنية "بنتي وحبيبتي"، وابتعد بعدها عن المسرح والكاميرات، وهو يحاول مسح دموع الفرح وسط المعازيم، وترك صديقه الفنان مدحت صالح يواصل الغناء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة اللبنانية باميلا الكيك توثق لحظة احتفالها بعيد ميلادها في احد المقاهي وسط عدد من نجوم الفن والمشاهير .
تحدثت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن تجربة طلاقها من زوجها الذي تحمل معه ذكريات سعيدة، واصفة الطلاق بأنه أصعب من الموت.
حلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في حلقة جديدة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الخامس، حيث استُهلت الحلقة بالحديث عن طفولة نادين التي تحدثت بجرأة عن عمرها الحقيقي، وعن علاقتها بعائلتها في هذه المرحلة.