وفاء الكيلاني تثير الجدل في احدث ظهور .. تغيرت ملامحها بالكامل!

اذ ظهرت وفاء بملامح أكثر نضارة وشبابًا، مما دفع العديد للتعليق بأنها ربما خضعت لإجراءات تجميلية.
وفي التفاصيل، كانت قد شاركت وفاء متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" كواليس أحدث جلسة تصوير لها، الا ان التغيير الكبير بملامحها كان ملحوظًا بشكل كبير مقارنة بآخر ظهور لها مع زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" Joy Award 2024، الذي أقيم في السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.
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A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)
A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)
فاجأت النجمة سيلين ديون معجبيها بنشر صورة نادرة لابنيها التوأمين، إذ بديا وكأنهما في العشرينات من العمر، رغم أنهما ما يزالان في الثالثة عشرة.
لا زال اسم الفنان السوري المعروف بـ "الشامي" يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد زيارته إلى بلده سوريا، بعد مرور 12 عاما من الغياب وعدم قدرته العودة الى بلده بسبب الاحداث الحاصلة.
أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة انفصالها عن خطيبها بعد نحو أربعة أشهر من ارتباطهما، دون ان تكشف عن الاسباب التي ادت الى ذلك.