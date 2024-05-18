وفاء الكيلاني تثير الجدل في احدث ظهور .. تغيرت ملامحها بالكامل!

اذ ظهرت وفاء بملامح أكثر نضارة وشبابًا، مما دفع العديد للتعليق بأنها ربما خضعت لإجراءات تجميلية.

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت وفاء متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" كواليس أحدث جلسة تصوير لها، الا ان التغيير الكبير بملامحها كان ملحوظًا بشكل كبير مقارنة بآخر ظهور لها مع زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" Joy Award 2024، الذي أقيم في السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.