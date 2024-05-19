النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني

عاجل
وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
النائب فيصل الصايغ لـ وهلق شو: قطر تقوم بدور رئيسي مع الخماسية وكل الدول اليوم تستعجل القوى السياسية لإنتخاب رئيس
النائب فيصل الصايغ لـ وهلق شو: قطر تقوم بدور رئيسي مع الخماسية وكل الدول اليوم تستعجل القوى السياسية لإنتخاب رئيس
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني
A-
A+

النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني

فن

2024-05-19 | 10:23
النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني

أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها المنفردة "من باريس"، بعد الكثير من التشويق ومن تصدرها "التراند" لأيام.

والأغنية إيقاعية جديدة من حيث "الستايل الغنائي" والأجواء الموسيقية التي اختارت أن تقدمها هذه المرة.

 وتطل نوال بالكليب بإطلالات مبهرة فتتعاون للمرة الاولى مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تناسباً مع أجواء الأغنية.

والاغنية من كلمات خالد فرناس ألحان ياسر نور توزيع عمرو عبد الفتاح، mix and mastering"  " ماهر صالح ومن إنتاج Umusic  .

من جهتها، علقت نوال قبل صدور الاغنية قائلة: " بكل عمل جديد عم حاول قدّم موسيقى جديدة ما بتشبه شي! وكل مرة بتنصدموا لأنو كتير جديد … وبعدين بتكتشفوا انو العمل رح يكون بصمة وبينضم لتاريخي الفني الكبير متل اللي اتمنيته وحفلة وكتير اغاني … بتمنى تعجبكن" .


 

 

اقرأ ايضا في فن

حسين حجيج "ام حبودي" ضيف زينب حمود في هذه الحلقة من بودكاست عالجديد
Play Play
14:30
Play

حسين حجيج "ام حبودي" ضيف زينب حمود في هذه الحلقة من بودكاست عالجديد

حل الشاب اللبناني حسين حجيج، المعروف بشخصية "ام حبودي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضيفا ضمن برنامج "بودكاست عالجديد" مع الاعلامية زينب حمود حيث تحدث عن كثير من التفاصيل حول حياته الخاصة وشهرته عبر السوشال ميديا.

14:30

حسين حجيج "ام حبودي" ضيف زينب حمود في هذه الحلقة من بودكاست عالجديد

حل الشاب اللبناني حسين حجيج، المعروف بشخصية "ام حبودي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضيفا ضمن برنامج "بودكاست عالجديد" مع الاعلامية زينب حمود حيث تحدث عن كثير من التفاصيل حول حياته الخاصة وشهرته عبر السوشال ميديا.

فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور
09:22

فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.

09:22

فيديو مسرب لـ عمرو دياب يغضب الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب، اثار غضب الجمهور.

معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات
Play
09:16
Play

معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات

يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.

09:16

معلومات جديدة عن قضية دكتور فود بعد اتهامه بـ الاتجار وتعاطي الممنوعات

يستمر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي جورج ديب، المعورف بـ "دكتور فود"، بتصدر حديث الجمهور بعد ارتباطه بقضية اتجار بالممنوعات بعد اسابيع من اتهار زوجته "شروق" المعروفة بـ صانشاين، بالخيانة وانتاج الاطعمة الفاسدة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024