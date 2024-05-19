النجمة الذهبية نوال الزغبي تطلق اغنيتها الجديدة "من باريس" بالتعاون مع المخرج نضال بكاسيني

والأغنية إيقاعية جديدة من حيث "الستايل الغنائي" والأجواء الموسيقية التي اختارت أن تقدمها هذه المرة.

وتطل نوال بالكليب بإطلالات مبهرة فتتعاون للمرة الاولى مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تناسباً مع أجواء الأغنية.

والاغنية من كلمات خالد فرناس ألحان ياسر نور توزيع عمرو عبد الفتاح، mix and mastering" " ماهر صالح ومن إنتاج Umusic .

من جهتها، علقت نوال قبل صدور الاغنية قائلة: " بكل عمل جديد عم حاول قدّم موسيقى جديدة ما بتشبه شي! وكل مرة بتنصدموا لأنو كتير جديد … وبعدين بتكتشفوا انو العمل رح يكون بصمة وبينضم لتاريخي الفني الكبير متل اللي اتمنيته وحفلة وكتير اغاني … بتمنى تعجبكن" .