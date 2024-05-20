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تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش
تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش
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تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش

فن

2024-05-20 | 04:14
تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش
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Aljadeed
تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش

أكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حصولها على الحقوق الملكية لأغنية "أنا وأنت وبس"، والتي أثارت جدلاً بعد اتهامها بالتعدي على حقوق أعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش، بحسب موقع "فوشيا".

 ووفقًا للمصادر، هناك وثيقة تُثبت أن الشركة المنتجة للإعلان والأغنية قد حصلت على التنازلات القانونية اللازمة لاستغلالها بطريقة محددة. تشمل هذه الطريقة العروض التلفزيونية، مواد الدعاية، البث عبر الأقمار الصناعية المشفرة وغير المشفرة، البث عبر الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، والكابلات الهوائية المشفرة وغير المشفرة.

 

وأضافت المصادر أن الوثيقة تسمح باستغلال الأغنية داخل مصر وخارجها لمدة 14 شهرًا. وأشارت إلى أن نانسي عجرم لم تؤدِ الأغنية إلا بعد حصولها على تأكيدات بأن الشركة المنتجة قد حصلت على جميع التنازلات القانونية المطلوبة.

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