تطورات جديدة في قضية نانسي عجرم وعائلة فريد الاطرش

ووفقًا للمصادر، هناك وثيقة تُثبت أن الشركة المنتجة للإعلان والأغنية قد حصلت على التنازلات القانونية اللازمة لاستغلالها بطريقة محددة. تشمل هذه الطريقة العروض التلفزيونية، مواد الدعاية، البث عبر الأقمار الصناعية المشفرة وغير المشفرة، البث عبر الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، والكابلات الهوائية المشفرة وغير المشفرة.

وأضافت المصادر أن الوثيقة تسمح باستغلال الأغنية داخل مصر وخارجها لمدة 14 شهرًا. وأشارت إلى أن نانسي عجرم لم تؤدِ الأغنية إلا بعد حصولها على تأكيدات بأن الشركة المنتجة قد حصلت على جميع التنازلات القانونية المطلوبة.