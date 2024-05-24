رشا شربتجي تعلن زواجها رسميا من نجم مسلسل ولاد بديعة

تصدر اسم المخرجة السورية رشا شربتجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث غوغل بعد اعلان زواجها رسميا خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض على قناة العربية.

ولاحظ الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهورهما مع الممثل السوري الشاب إبراهيم الشيخ إبراهيم الذي شارك في مسلسل ولاد بديعة، في مناسبات متعددة، كان آخرها زيارتهما إلى قبر والدها، المخرج الراحل هشام شربتجي، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما.

وفي التفاصيل، خرجت المخرجة رشا شربتجي عن صمتها خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم" عند توجيه سؤال حول حقيقة ارتباطها بالممثل إبراهيم الشيخ إبراهيم وفرضه في أعمالها. لترد رشا بالقول: "صحيح، ارتبطت بالفنان إبراهيم الشيخ وتزوجنا بشكل رسمي".

وفي نفس السياق نفت رشا شربتجي الجزء الثاني من السؤال حول فرضه في أعمالها، وقالت: "بالتأكيد لا أفرضه في أعمالي. إبراهيم ممثل موهوب، وفي حال كان له دور مناسب، سيكون موجودًا في أعمالي. وإن لم يكن هناك دور مناسب، فلن يكون موجودًا".