شاهدوا لحظة خروج ريان من المستشفى بعد عملية استئصال كليته بسبب السرطان

وقد أطل ريان في الصورة وهو يضع الكمامة حرصاً منه على سلامته، وطان يرتدي رداء المستشفى ويضع قبعة، رافعًا شارة النصر للدلالة على أنه يتمتع بمعنويات عالية وأنه انتصر على المرض، وقد أرفق ريان الصورة بتعليق باللغة الإنكليزية قال فيه: I’m back أي "لقد عدت"، مع رمز اليد التي تشير إلى القوة.