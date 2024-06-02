مهيار خضور يروي قصة حبه مع قمر خلف ويكشف اسرارا عن علاقتهما





وقال خضور خلال لقاء له مع برنامج "المشهد"، إنه اجتمع مع زوجته قمر في العديد من الأعمال الدرامية، كان بينها مسلسل "طريق النحل" الذي عُرض عام 2009، وأدى خلاله شخصية "ابن" قمر و"زوجها" في آن واحد، حيث تم استخدام "مكياج" لتغيير ملامح الوجوه، وجعلهما أكبر سنا.







وتحدث عن كثرة اللقاءات التي باتت تجمعه بقمر، حيث ولدت "مشاعر حب" متبادلة بينهما، ورغم أن الأخيرة تكبره بأربع سنوات، لكنه لم يفكر في الأمر؛ بسبب "النضج" الذي تتمتع به، معتبرا أن ذلك أكثر ما لفته بها.







واعتبر خضور أن زوجته قمر هي أكثر من تتنازل لبناء العائلة وتربية الأولاد مقابل ابتعادها لفترة معينة عن عملها في مجال التمثيل والفن، مرجعا ذلك لعدة أسباب بينها حاجة الأبناء لوالدتهم، ولكونها "العمود الأساسي" في المنزل.

وأكد حرصه على الاستفادة من الخبرة الفنية والتاريخ الكبير الذي تتمتع به زوجته قمر، حيث يقرأ بعض السيناريوهات المعروضة عليه رفقتها، ويسمع وجهة نظرها في شخصياته والموضوعات المطروحة عليه.