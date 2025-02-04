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الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع &quot;لطيفة الدروبي&quot;.. كيف بدت؟
الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟
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الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟

فن و منوعات

2025-02-04 | 14:50
الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟
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Aljadeed
الصورة الرسمية الأولى لزوجة الشرع "لطيفة الدروبي".. كيف بدت؟

نشرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، صورة لها رفقة لطيفة الدروبي، زوجة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، هي الصورة الرسمية الأولى لها.

وأرفقت زوجة أردوغان الصورة بتعليق قالت فيها "كان لي الشرف في استقبال السيدة لطيفة الدرُوبي (...) التي تقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا".

والتقى الشرع اليوم بالرئيس التركي في ثاني زيارة رسمية له بعد تعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا  بعد زيارته السعودية.

وكشفت أنها ناقشت مع زوجة الشرع "العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والتضامن المجتمعي، وتمكين المرأة، ودور التعليم".

وأضافت "تطرقنا بشكل خاص إلى الخطوات التي يمكننا اتخاذها معًا لصالح النساء والأطفال، الذين يعدون الأكثر تضررًا من الحروب في جميع أنحاء العالم".

وتابعت عقيلة أردوغان قائلة "أكدتُ مجددًا وقوفنا إلى جانب الشعب السوري اليوم كما كنا في السابق، خلال عملية إعادة الإعمار والتعافي".

وأكملت "أؤمن بأن مستقبلًا يسوده السلام والاستقرار هو ثمرة جهد مشترك، وأتمنى أن يكون كل خطوة في هذا الطريق بارقة أمل دائمة لشعوب المنطقة".

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