"الميقاتيان" بالصدارة و3 "حريريين".. لبنانيون بقائمة اغنياء العالم

-رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي: 3.1 مليار دولار
-طه ميقاتي: 3.1 مليار دولار
-بهاء الحريري: 2 مليار دولار
-روبير معوض: 1.5 مليار دولار
- أيمن الحريري: 1.4 مليار دولار
-فهد الحريري: 1.2 مليار دولار
ووفقا للقائمة السنوية التاسعة والثلاثين لأثرياء العالم من "فوربس"، بلغت قيمة ثروات أكثر من 3 آلاف ، مسجلة زيادة تقارب تريليوني دولار مقارنة بـ 2024.
"مارك زوكربيرج"، مؤسس "ميتا"، احتل المرتبة الثانية في القائمة، تلاه "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون"، ثم "لاري إيلسون" و"برنارد أرنو".
وقد برزت الولايات المتحدة بتصدرها عدد المليارديرات بوجود 902 فرد، تليها الصين، بما في ذلك هونج كونج، بعدد 516 مليارديرًا، والهند بعدد 205 مليارديرات.