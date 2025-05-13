كأس عالم مذهل في السعودية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ردّ نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على اتّهامه أخيراً بسرقة لحن أغنية "هيجيلي موجوع" التي قدّمها الفنان تامر عاشور قبل عام، وحقق بها نجاحاً كبيراً، ووضعه على أغنيته الجديدة "قولولي مبروك".
يستضيف الإعلامي اللبناني علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "الفصول الأربعة" بموسمه الثاني على قناة الجديد، اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل.
احتفل النجم وائل جسار بعيد ميلاد نجله وائل جونيور عبر صفحته في "إنستغرام"، ولفت الشاب الصغير الأنظار بوسامته.