كأس عالم مذهل في السعودية (فيديو)

أكسيوس عن مصدر مطلع: من المتوقع أن يلتقي ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غداً الأربعاء

أكسيوس عن مصدر مطلع: من المتوقع أن يلتقي ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غداً الأربعاء