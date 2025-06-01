عروس بسيارة دفن الموتى!

دانييلا سينيور، البالغة من العمر 33 عاما، صدمت الحضور في حفل زفافها عندما وصلت بسيارة نقل الموتى إلى كنيسة بالقرب من مدينة ساو باولو في البرازيل، حيث تزوجت من شريك حياتها أبولو سكاريت، البالغ من العمر 31 عاما.

وقالت دانييلا لوسائل إعلام محلية: "تفاجأ الجميع في البداية، لكننا شرحنا القصة خلال تبادل عهود الزواج، وعندها فهم المدعوون المغزى من وصولي بهذه الطريقة".

وتعود تفاصيل القصة إلى نيسان 2023، عندما التقت دانييلا بسكاريت للمرة الأولى خلال مراسم جنازة كان يشرف عليها بصفته مديرا لمكتب دفن الموتى.

ومنذ تلك اللحظة، أُعجبت به بشدة لدرجة أنها بدأت تحضر مراسم جنازات أخرى من تنظيمه على أمل رؤيته.

ورغم محاولاتها، استغرق الأمر أكثر من عام حتى يلاحظ سكاريت وجودها، لكن الشرارة انطلقت أخيرا وبدأ الاثنان المواعدة في صيف العام الماضي قبل أن يتوجا علاقتهما بالزواج.

وأضافت دانييلا مازحة: "كنت أحتضن عائلة الفقيد أحيانا لمجرد أن أراه. لكنه لم يكن دائما هناك. كان منشغلا جدا بعمله ولم ينتبه لي".

أما سكاريت، فأعرب عن دهشته من ردود الفعل الواسعة التي حصدتها لفتة العروس الغريبة، مضيفا: "لم نتوقع كل هذا الاهتمام. لقد قررنا استخدام سيارة الجنازة التابعة لشركتي لأنها جزء من قصتنا، ومن خلالها بدأ حبنا".