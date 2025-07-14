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سعد لمجرد يغني &quot;احلى رسمة&quot; لـ فضل شاكر والاخير يشيد به: انت اللي حبيبي
سعد لمجرد يغني "احلى رسمة" لـ فضل شاكر والاخير يشيد به: انت اللي حبيبي
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سعد لمجرد يغني "احلى رسمة" لـ فضل شاكر والاخير يشيد به: انت اللي حبيبي

فن و منوعات

2025-07-14 | 11:58
سعد لمجرد يغني "احلى رسمة" لـ فضل شاكر والاخير يشيد به: انت اللي حبيبي
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Aljadeed
سعد لمجرد يغني "احلى رسمة" لـ فضل شاكر والاخير يشيد به: انت اللي حبيبي

احيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلا غنائيا عبر منصة منتجع "مازغان"، وهو الاول له بعد غياب لفترة طويلة عن الحفلات.

تميز الحفل بتنوع فقراته الفنية وضيوفه من الفنانين الذين شارك عدد منهم النجم سعد بعضاً من وصلاته الغنائية على المنصة، وكان أولهم والده الفنان البشير عبدو الذي غنّى معه أغنية "عزيز وغالي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وقدّم سعد لمجرد في الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بينها: "الجمال عدّى الكلام"، "أنا ماشي ساهل"، "أنت باغية واحد " وأغنيته الجديدة "زوينة".
وكان لافتا خلال الحفل اداء لمجرد اغنية "احلى رسمة" للفنان اللبناني فضل شاكر، وهي الخطوة التي لاقت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعليقا على هذه الخطوة، اشاد شاكر بالمجرد حيث اعاد نشر الفيديو عبر ستوري حسابه في انستغرام وكتب:"انت اللي حبيبي يا سعد".
 

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