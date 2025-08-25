طعن عمه حتى الموت وحاول الفرار إلى سوريا.. هذا ما حصل

"بتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش- عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه.

بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي ، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها.

بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة المختص".