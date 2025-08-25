الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
A-
A+

تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)

فن و منوعات

2025-08-25 | 04:39
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)

تحطمت طائرة خاصة صغيرة من طراز سيسنا A185F Skywagon أثناء هبوطها في مطار القاعدة المشتركة بانغور بولاية مين في الولايات المتحدة، وكانت تقوم برحلة عبور من أوروبا عبر كندا. ولقي الطيار، وهو الراكب الوحيد على متنها، مصرعه في الحادث. وما تزال الظروف وأسباب الحادث قيد التحقيق.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب
05:55

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب

نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

05:55

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب

نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل
05:27

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".

05:27

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
05:22

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

05:22

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

اخترنا لك
حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب
05:55
بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل
05:27
ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
05:22
شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!
04:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025