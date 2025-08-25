ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف
سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن… pic.twitter.com/IHqzYk2umB
نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".
أثار خبر اعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الفن نهائياً الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أزمتها مع محاميها السابق المستشار ياسر قنطوش، على خلفية عودتها الى الفنان حسام حبيب التي مازالت متضاربة بين النفي والتأكيد.