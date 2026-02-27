رسالات النور وحكايات الصبر والنبوّة في "الأنبياء" الآن على الجديد

كشف الفنان معتصم النهار وزوجته لين في لقاء مع ET بالعربي عن موقفهما الحالي من فكرة إنجاب طفل جديد، مؤكدين أن قرارهما تغيّر بعد فترة من التردد.
فرض طلال الجردي اسمه بقوة على الساحة الدرامية بعد ظهوره في مسلسل “بخمس أرواح”، إذ نجح منذ إطلالته الأولى في جذب انتباه الجمهور بأداء متزن وحضور هادئ ترك أثرًا واضحًا في مجريات الأحداث.
عاد اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني إلى دائرة الجدل مجددًا، بعدما فتحت شقيقتها جنجاه أحد أكثر الملفات حساسية في قصة “السندريلا”، موجهة اتهامات مباشرة إلى نادية يسري بالاستيلاء على جزء من مقتنياتها الشخصية عقب وفاتها.