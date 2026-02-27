معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور

وضم السحور قائمة طويلة من العمالقة، أنغام, عبدالعزيز، وأحمد عز، ويسرا، ومنى زكي، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، بالإضافة إلى نخبة من المطربين والملحنين والمنتجين الذين التفوا حول مائدة السحور في يجسد قوة الروابط الأخوية والفنية بين البلدين.

ونشر معالي المستشار آل الشيخ عبر حسابه على منصة "اكس" صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى والعربية".

ولم تغب الضحكة والأحاديث الودية عن هذه الأمسية التي امتدت حتى الساعات الأولى من الفجر، حيث اعتبر الحاضرون أن هذا السحور هو " الأبرز" في الحالي كونه جمع هذا الكم الهائل من النجوم في توقيت واحد وبمكان واحد. وقد عكس هذا الاجتماع بساطة اللقاء وروح التقدير المتبادل، حيث تحول السحور من مناسبة اجتماعية إلى تظاهرة حب فنية، أكد خلالها النجوم اعتزازهم بهذه اللمة التي جمعت أجيالاً مختلفة من صناع البهجة، لتظل صور هذا السحور هي الأكثر تداولاً وتأثيراً في الشارع الفني.