4 آب "الحقيقة الضائعة"
معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور
معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور
معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور

فن

2026-02-27 | 04:10
معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور
معالي المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بنجوم الفن المصري على مائدة سحور

شهدت القاهرة ليلة فنية استثنائية جمعت أقطاب الفن العربي على مائدة سحور واحدة بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي حرص على لقاء نجوم مصر وشبابها المبدعين في أجواء رمضانية دافئة.

وضم السحور قائمة طويلة من العمالقة، أنغام, كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، ويسرا، ومنى زكي، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، بالإضافة إلى نخبة من المطربين والملحنين والمنتجين الذين التفوا حول مائدة السحور في مشهد يجسد قوة الروابط الأخوية والفنية بين البلدين.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "اكس" صورة له رفقة نجوم الفن وعلق: "مع الغالين نجوم الموسيقى المصرية والعربية".

ولم تغب الضحكة والأحاديث الودية عن هذه الأمسية التي امتدت حتى الساعات الأولى من الفجر، حيث اعتبر الحاضرون أن هذا السحور هو "الحدث الأبرز" في رمضان الحالي كونه جمع هذا الكم الهائل من النجوم في توقيت واحد وبمكان واحد. وقد عكس هذا الاجتماع بساطة اللقاء وروح التقدير المتبادل، حيث تحول السحور من مناسبة اجتماعية إلى تظاهرة حب فنية، أكد خلالها النجوم اعتزازهم بهذه اللمة التي جمعت أجيالاً مختلفة من صناع البهجة، لتظل صور هذا السحور هي الأكثر تداولاً وتأثيراً في الشارع الفني. 

