أول تعليق لنجل فضل شاكر (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشر الفنان فضل شاكر، عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” : “الحمدلله رب العالميناليوم كتبت لي سطور جديدة في الحريةوانا ممتن للّه أولاً ولكل من وقف الى جانبي وساندني في قضيتيأتمنى منكم ان تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لإستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي.وعدٌ مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها.
سارع عدد من الفنانين والمقربين من الفنان اللبناني فضل شاكر إلى التفاعل مع قرار المحكمة العسكرية الدائمة بالموافقة على إخلاء سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة بحقه، معبرين عن فرحتهم بالقرار عبر رسائل نشرها كل منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.