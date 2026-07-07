سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق

تتجه أنظار العالم العربي، مساء اليوم، إلى ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث يخوض المنتخب المصري مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط حالة من الترقب والحماس، ودعم واسع من شخصيات سياسية ورياضية وفنية من مختلف أنحاء العالم العربي.
أثارت الفنانة المصرية فادية عبدالغني جدلًا واسعًا بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية بينها وبين أحد المواطنين عقب حادث سير في أحد شوارع القاهرة، وسط تبادل للروايات بشأن المسؤول عن الواقعة.
تواصلت رسائل التعزية والمواساة للفنانة السورية ديمة الجندي وشقيقتها الإعلامية لانا الجندي، بعد وفاة والدتهما السيدة ختام الماغوط، التي رحلت إثر معاناة مع المرض، وسط حالة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي.