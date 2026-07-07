سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق

شهدت حادثة مأساوية، بعدما دوّى انفجاران متتاليان قرب مبنى وزارة السياحة وسط المدينة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها إيمانويل ماكرون إلى ، ما أثار من القلق والاستنفار الأمني، قبل أن تؤكد السلطات أن الزيارة مستمرة وفق البرنامج المقرر، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

