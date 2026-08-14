كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها

وظهرت كندة بفستان صيفي طويل باللون ، جاء بتصميم بسيط وناعم مع كتفين مكشوفتين وتفاصيل رقيقة عند منطقة الرقبة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء ومجموعة من الحلي الذهبية والسلاسل الناعمة، لتتناسب إطلالتها مع أجواء الصيف والشاطئ.

إلا أن أكثر ما لفت الجمهور كان خسارة كندة علوش للوزن بشكل ملحوظ واستعادتها لرشاقتها، بعد المرحلة التي مرت بها عقب الحمل والولادة وتفرغها لرعاية طفلها كريم.

وفور تداول صورها، حصدت إطلالتها إشادات من المتابعين، الذين علقوا على رشاقتها وجمالها الطبيعي وبساطة اختياراتها، فيما اعتبر كثيرون أن ظهورها الأخير يعكس استعادتها نشاطها بشكل واضح.

وعلى الصعيد الفني، تستعد كندة علوش للظهور كضيفة شرف في فيلم "الست لما" إلى جانب الفنانة يسرا، والمقرر طرحه في دور يوم 19 أغسطس، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، درة، ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور ومحمد أنور، وهو من إخراج مصطفى أبو غريب.

كما تنتظر كندة عرض مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، الذي انتهت من تصويره مؤخراً، ويتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول محامية تدعى "رانيا" تنقلب حياتها بعد اختفاء زوجها بصورة مفاجئة، لتدخل في رحلة مليئة بالصراعات بحثاً عن العدالة.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسمينا العبد، انتصار، حمزة دياب، معتز هشام وهبة عبد العزيز، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو يوسف وأحمد فهمي وشيماء سيف.