أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
A-
A+

5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

فن و منوعات

2026-08-14 | 07:22
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
5 مستثمرين يلاحقون سيلينا غوميز قضائياً.. ماذا حدث داخل شركتها؟

تواجه النجمة العالمية سيلينا غوميز أزمة قضائية جديدة، بعدما رفع خمسة مستثمرين دعوى ضدها وضد شريكتها في تأسيس شركة "وندرمايند" المتخصصة في مجال الصحة النفسية، متهمين القائمين على الشركة بتقديم معلومات مضللة حول وضعها المالي ونجاحها وحجم دور غوميز فيها.

وبحسب تفاصيل الدعوى، استثمر المدعون نحو 1.2 مليون دولار في الشركة عام 2022، معتبرين أن شهرة سيلينا غوميز وحضورها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على الترويج للمشروع كانت من أبرز العوامل التي دفعتهم إلى ضخ أموالهم فيه.

وكانت "وندرمايند" قد أُطلقت عام 2021 كمنصة تهدف إلى تقديم محتوى وأدوات مرتبطة بالصحة النفسية، فيما تولت غوميز عدة أدوار داخلها، من بينها الشريكة المؤسسة ومسؤولة التأثير ورئيسة قسم التسويق.

إلا أن المستثمرين يقولون إنهم اكتشفوا لاحقاً أن الشركة كانت تواجه مشكلات مالية وتشغيلية لم يتم الكشف عنها بشكل واضح عند استثمارهم، كما اتهموا إدارتها بالمبالغة في تصوير حجم بعض الشراكات والمشروعات، بما في ذلك الحديث عن تعاونات مع شركات كبرى وتطوير تطبيق خاص.

وتتضمن الدعوى اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية والإخلال بالعقد والاحتيال بموجب القانون العام، فيما يطالب المستثمرون باستعادة المبلغ الذي دفعوه، إضافة إلى تعويضات مالية وتغطية الأتعاب القانونية.

كما استند المدعون إلى تقرير صحفي سابق تناول وجود صراعات داخلية في "وندرمايند"، وتحدث عن خلافات بين سيلينا غوميز ووالدتها ماندي تيفي، التي تشغل منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة في الشركة.

وطالت الاتهامات أيضاً الشريكة السابقة دانييلا بيرسون، التي غادرت المشروع عام 2023، إذ زعم المستثمرون وجود مخالفات تتعلق باستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.

من جانبها، نفت بيرسون هذه المزاعم، مؤكدة استعدادها لتقديم السجلات والوثائق المالية لإثبات موقفها، في حين لم يصدر تعليق فوري من سيلينا غوميز أو والدتها أو إدارة الشركة على تفاصيل الدعوى.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

07:27

نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى تفاصيل جديدة ومؤثرة عن علاقتها بزوجها الراحل، مستعيدة سنوات زواج امتدت لنحو 32 عاماً، ومؤكدة أن العلاقة التي جمعتهما تجاوزت مفهوم الزواج بالنسبة إليها، إذ كان زوجها صديقها الأقرب ورفيقها في مختلف مراحل حياتها.

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

07:24

بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما

شهد حفل الفنان المصري أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهوراً لافتاً لطليقته ووالدة ابنته جودي، التي حضرت لمساندة ابنتها في أحدث خطواتها الفنية، بعدما بدأت جودي تجربتها الغنائية إلى جانب والدها من خلال ديو "كدا كدا".

كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19

كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها

خطفت الفنانة السورية كندة علوش الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حضورها فعالية خاصة بالموضة في الساحل الشمالي، بعدما اختارت إطلالة صيفية ناعمة باللون الأبيض، تزامناً مع ظهورها برشاقة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:19

كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها

خطفت الفنانة السورية كندة علوش الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حضورها فعالية خاصة بالموضة في الساحل الشمالي، بعدما اختارت إطلالة صيفية ناعمة باللون الأبيض، تزامناً مع ظهورها برشاقة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لكم
نشوى مصطفى تتحدث عن زوجها الراحل بحرقة.. وهذا ما قاله لها قبل وفاته
07:27
بعد سنوات من الانفصال.. طليقة أحمد سعد تظهر في حفله من أجل ابنتهما
07:24
كندة علوش تفاجئ الجمهور برشاقتها في الساحل الشمالي.. شاهدوا إطلالتها
07:19
مي العيدان تفاجئ الجمهور برسالة نادرة من طليقها الراحل علي المفيدي
07:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026