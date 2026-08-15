الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين.. فرحة جديدة للملك عبدالله والملكة رانيا في العائلة الهاشمية

وهنأ الديوان الملكي الأميرة وزوجها بالمولودتين، كما رفع التهاني إلى العاهل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة قدوم حفيدتيهما، متمنياً للتوأمتين الصحة والعافية وأن تنشآ في كنف والديهما والأسرة الهاشمية.

وسارع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي الأردني، إلى مشاركة الخبر عبر حسابه على " "، مهنئاً شقيقته وزوجها، وكتب: "الحمد لله على تمام النعمة وعظيم الفضل.. مبارك جميل وإيمان"، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين.

ويأتي استقبال التوأمتين بعد نحو شهر من كشف الملكة رانيا عن حمل ابنتها الأميرة إيمان، عندما نشرت صورة عائلية ظهرت فيها الأميرة برفقة زوجها وابنتهما أمينة، من دون الإعلان في ذلك الوقت عن انتظارها توأماً.

وكانت الأميرة إيمان قد تزوجت جميل ألكسندر ترميوتس في آذار 2023، وسط احتفال ملكي ، قبل أن يستقبلا طفلتهما الأولى أمينة في 16 شباط 2025. ومع ولادة التوأمتين، أصبحت الأميرة إيمان أماً لثلاث بنات.

وبقدوم المولودتين الجديدتين، ارتفع عدد حفيدات الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا إلى أربع، بين بنات الأميرة إيمان والأميرة إيمان بنت الحسين، ابنة ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة