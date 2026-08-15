وجمعت السهرة أفراد العائلتين وعدداً من الأصدقاء والمقربين، الذين شاركوا فرحتهما بهذه المناسبة، وسط أجواء عائلية عفوية طغت عليها الضحكات والرقص والاحتفالات.وتخللت الأمسية وصلات من الدبكة على وقع الموسيقى والأغنيات الشعبية، حيث شارك الحضور العروسين الرقص والاحتفال، في مشاهد عكست الحماس الكبير الذي يسبق حفل الزفاف المنتظر.وظهرت دانا الحلاني خلال السهرة وهي تستمتع بالأجواء إلى جانب سعد، فيما حرص أفراد العائلة والأصدقاء على إحاطة الثنائي وتبادل التهاني والتمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.وتأتي "سهرة العرسان" ضمن سلسلة التحضيرات التي تسبق زفاف دانا وآلان، مع اقتراب الموعد الذي يستعد فيه الثنائي للاحتفال بزواجهما رسمياً بحضور أفراد عائلتيهما والمقربين منهما.ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم 19 أغسطس/آب في منطقة فيطرون، في مناسبة ينتظر أن تجمع أفراد الأسرة والأصدقاء في أجواء احتفالية، بعد فترة من الاستعدادات والترتيبات التي سبقت المنتظر.وكانت علاقة دانا الحلاني وآلان سعد قد حظيت باهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، فيما بات العد التنازلي لحفل الزفاف قريباً من نهايته، لتشكل "سهرة العرسان" واحدة من أبرز الاحتفالية التي تسبق انتقال الثنائي إلى مرحلة من حياتهما.