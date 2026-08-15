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دانا الحلاني وآلان سعد يحتفلان بـ&quot;سهرة العرسان&quot; قبل أيام من زفافهما
دانا الحلاني وآلان سعد يحتفلان بـ"سهرة العرسان" قبل أيام من زفافهما
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دانا الحلاني وآلان سعد يحتفلان بـ"سهرة العرسان" قبل أيام من زفافهما

فن و منوعات

2026-08-15 | 07:37
دانا الحلاني وآلان سعد يحتفلان بـ"سهرة العرسان" قبل أيام من زفافهما
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Aljadeed
دانا الحلاني وآلان سعد يحتفلان بـ"سهرة العرسان" قبل أيام من زفافهما

احتفلت دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد بـ"سهرة العرسان"، في أجواء مليئة بالفرح والمحبة، وذلك قبل أيام قليلة من موعد حفل زفافهما المرتقب في 19 أغسطس/آب الجاري، والمقرر إقامته في منطقة فيطرون.

وجمعت السهرة أفراد العائلتين وعدداً من الأصدقاء والمقربين، الذين شاركوا الثنائي فرحتهما بهذه المناسبة، وسط أجواء عائلية عفوية طغت عليها الضحكات والرقص والاحتفالات.

وتخللت الأمسية وصلات من الدبكة اللبنانية على وقع الموسيقى والأغنيات الشعبية، حيث شارك الحضور العروسين الرقص والاحتفال، في مشاهد عكست الحماس الكبير الذي يسبق حفل الزفاف المنتظر.

وظهرت دانا الحلاني خلال السهرة وهي تستمتع بالأجواء إلى جانب آلان سعد، فيما حرص أفراد العائلة والأصدقاء على إحاطة الثنائي وتبادل التهاني والتمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.

وتأتي "سهرة العرسان" ضمن سلسلة التحضيرات التي تسبق زفاف دانا وآلان، مع اقتراب الموعد الذي يستعد فيه الثنائي للاحتفال بزواجهما رسمياً بحضور أفراد عائلتيهما والمقربين منهما.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم 19 أغسطس/آب في منطقة فيطرون، في مناسبة ينتظر أن تجمع أفراد الأسرة والأصدقاء في أجواء احتفالية، بعد فترة من الاستعدادات والترتيبات التي سبقت اليوم المنتظر.

وكانت علاقة دانا الحلاني وآلان سعد قد حظيت باهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، فيما بات العد التنازلي لحفل الزفاف قريباً من نهايته، لتشكل "سهرة العرسان" واحدة من أبرز المحطات الاحتفالية التي تسبق انتقال الثنائي إلى مرحلة جديدة من حياتهما.


 

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