نشوى مصطفى ترد على ميار الببلاوي بعد اتهامها لها بالخيانة

ردّت الفنانة على تصريحات زميلتها ، التي وصفتها بأنها من الأشخاص الذين خذلوها في الوسط الفني، مؤكدة أن وصف ما حدث بـ"الخيانة" ربما جاء نتيجة سوء تعبير، خاصة أن العلاقة بينهما تقتصر على الزمالة ولا تجمعهما صداقة بالمعنى المعروف.

وأوضحت نشوى أن ميار قالت، خلال حديث سابق، إنها شعرت بالخذلان بعدما شجعتها على ارتداء الحجاب وتكوين أسرة، ثم لم تتخذ نشوى الخطوة نفسها. وأشارت إلى أن آخر عمل جمعهما يعود إلى أكثر من 20 عاماً، كما أنهما لا تتبادلان الزيارات، ما يجعل وصف العلاقة بالصداقة غير دقيق، بحسب تعبيرها.



وتابعت أن ميار أوضحت أن سبب شعورها بالخذلان يعود إلى نصيحة قدمتها لها في وقت سابق، حين كان هناك شخص يرغب في الارتباط بها بشرط ارتدائها الحجاب والابتعاد عن الوسط الفني. وذكرت نشوى أنها شجعتها آنذاك على ارتداء الحجاب وتكوين أسرة، معتبرة أن الأسرة والأطفال أساس مهم في حياة الإنسان.



ووجهت نشوى رسالة إلى ميار، قائلة: "ادعيلي يا ميار ربنا يكرمني زي ما كرمك وربنا يهدي الجميع ويهديني للحجاب"، مؤكدة أن الحجاب بالنسبة إليها "فرض ورزق"، وأنها تدعو باستمرار أن يهديها إليه.



وتحدثت نشوى أيضاً عن الحزن التي تعيشها منذ وفاة زوجها، معربة عن أمنيتها في أن يرضى الله عنها وأن ترحل وهي قدّمت ما تستطيع من أعمال الخير.