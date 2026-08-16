ريتا حرب تحتفل بخطوبة ابنتها ميشيل.. وكاريس بشار تشاركها فرحتها

احتفلت الفنانة ريتا حرب بخطوبة ابنتها الصغرى ميشيل من الشاب مكرم، في سهرة عائلية جمعت أفراد الأسرة وعدداً من الأصدقاء والمقربين، وسط أجواء غلب عليها الفرح والتأثر.

وظهرت ريتا في أكثر من لحظة عاطفية إلى جانب ابنتها، إذ لم تتمالك دموعها من شدة التأثر، واحتضنت ميشيل وقبّلتها بعد وضع خاتم الخطوبة في إصبعها، معبرة عن سعادتها بهذه المناسبة وبالمرحلة الجديدة التي تبدأها ابنتها.



وشاركت الفنانة كاريس بشار ريتا فرحتها، حيث حضرت إلى جانبها خلال السهرة، وظهرتا في عدد من المقاطع وهما تتبادلان الأحاديث والضحكات، قبل أن تنضم إليهما ميشيل في إحدى الصور.



وعلى صعيد الإطلالات، تألقت ريتا بفستان ذهبي طويل من توقيع المصمم سركيس، فيما حملت إطلالتا ابنتيها ميشيل وستيف توقيعه أيضاً. واختارت ميشيل فستاناً طويلاً بدرجات وردية هادئة، تزيّنه تطريزات براقة وتفاصيل هندسية.



وحملت السهرة تفصيلاً رومانسياً، بعدما كشف العروسان قصة تعارفهما في بطاقة وُضعت على طاولة العشاء. وأوضحا أنهما التقيا للمرة الأولى قبل ثماني سنوات في حفلة منزلية، ثم افترقا قبل أن تجمعهما رسالة عبر مواقع التواصل بعد خمس سنوات، وكانت في البداية بهدف الحصول على استشارة لنظام غذائي.



ومن تلك بدأت علاقة تحولت إلى قصة حب، وصولاً إلى احتفالهما بخطوبتهما وسط العائلة والأصدقاء، في ليلة وصفاها بأنها محطة جميلة وغير متوقعة في قصتهما.