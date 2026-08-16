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فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد
فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد
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فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد

فن و منوعات

2026-08-16 | 05:21
فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد
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Aljadeed
فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد

عاد اسم دكتور فود وشروق سان شاين إلى الواجهة، بعد انتشار فيديو قيل إنه مأخوذ من كاميرات مراقبة ويوثق شجاراً بينهما خلال فترة حمل شروق.

وأظهرت اللقطات المتداولة، بحسب ما بدا فيها، دكتور فود وهو يصفع شروق قبل أن يمسك بها وتسقط أرضاً، فيما كان حملها ظاهراً بشكل واضح. وسرعان ما أثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل، وسط مطالبات بمحاسبته.

من جهته، رد دكتور فود عبر حسابه، مؤكداً أن الفيديو لا يُظهر كامل ما حدث، وقال إن "كل شي عم تحضروه هلق في قبله وبعده"، مشيراً إلى أن نشر هذه المقاطع جاء مع تعثر المفاوضات بينه وبين شروق.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى فترة وجودهما في تركيا، زاعماً أن لديه تفاصيل كثيرة لم يكشف عنها بعد، وأن ما نُشر لا يمثل سوى جزء صغير من خلافات امتدت لسنوات.

ويأتي انتشار الفيديو بالتزامن مع تصعيد جديد بين الطرفين، بعد إعلان شروق عن حفل طلاق مقرر في 22 أغسطس، وهو ما دفع دكتور فود سابقاً إلى مهاجمة الفكرة والتلويح بكشف تفاصيل جديدة عن خلافهما.

وفي رسالة لاحقة، أكد دكتور فود أن أولويته أصبحت أطفاله، وأن ما يملكه من معلومات سيقدمه إلى الجهات القضائية المختصة بعيداً عن السجالات على مواقع التواصل.

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