فيديو صادم يظهر اعتداء دكتور فود على شروق خلال حملها.. والأخير يرد

وأظهرت اللقطات المتداولة، بحسب ما بدا فيها، دكتور فود وهو يصفع شروق قبل أن يمسك بها وتسقط أرضاً، فيما كان حملها ظاهراً بشكل واضح. وسرعان ما أثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل، وسط مطالبات بمحاسبته.

، رد دكتور فود عبر حسابه، مؤكداً أن الفيديو لا يُظهر كامل ما حدث، وقال إن "كل شي عم تحضروه هلق في قبله وبعده"، مشيراً إلى أن نشر هذه المقاطع جاء مع تعثر المفاوضات بينه وبين شروق.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى فترة وجودهما في ، زاعماً أن لديه تفاصيل كثيرة لم يكشف عنها بعد، وأن ما نُشر لا يمثل سوى جزء صغير من خلافات امتدت لسنوات.

ويأتي انتشار الفيديو بالتزامن مع تصعيد جديد بين الطرفين، بعد إعلان شروق عن حفل طلاق مقرر في 22 ، وهو ما دفع دكتور فود سابقاً إلى مهاجمة الفكرة والتلويح بكشف تفاصيل عن خلافهما.

وفي رسالة لاحقة، أكد دكتور فود أن أولويته أصبحت أطفاله، وأن ما يملكه من معلومات سيقدمه إلى الجهات القضائية المختصة بعيداً عن السجالات على مواقع التواصل.