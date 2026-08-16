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ريما الرحباني تكشف سبب وفاة زياد الرحباني: &quot;غلطة أو إهمال طبي&quot;
ريما الرحباني تكشف سبب وفاة زياد الرحباني: "غلطة أو إهمال طبي"
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ريما الرحباني تكشف سبب وفاة زياد الرحباني: "غلطة أو إهمال طبي"

فن و منوعات

2026-08-16 | 06:22
ريما الرحباني تكشف سبب وفاة زياد الرحباني: "غلطة أو إهمال طبي"
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Aljadeed
ريما الرحباني تكشف سبب وفاة زياد الرحباني: "غلطة أو إهمال طبي"

خرجت المخرجة ريما الرحباني عن صمتها بشأن الظروف الصحية التي سبقت وفاة شقيقها الفنان والموسيقي زياد الرحباني، نافيةً ما أثير عن معاناته من مشكلات في الكبد أو البنكرياس، أو وصول حالته إلى مرحلة تستدعي زراعة الكبد.

وفي منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أوضحت ريما أنها قررت توضيح بعض التفاصيل بعدما كثرت التكهنات والشائعات حول وفاة شقيقها، مؤكدةً أنه لم يكن بحاجة إلى مساعدة مالية من أي جهة، وأن والدته فيروز وشقيقته بقيتا إلى جانبه طوال حياته.

كما نفت أن يكون زياد قد استسلم أو فقد رغبته في الحياة، مؤكدةً أنه كان محباً للحياة ويخاف الموت. وأشارت إلى أنه، بعد شعوره بالتعب، خشي البقاء وحيداً، فاختار السكن مع عائلته عقب آخر حفل أحياه في رحبة. كما تحدثت عن جانبه الإيماني، موضحةً أنه كان يردد صلاة "السلام عليك يا مريم" باستمرار منذ نحو 15 عاماً.

وفي ما يتعلق بوفاته، قالت ريما إن زياد رحل نتيجة ما وصفته بـ"غلطة أو إهمال طبي" من أطباء كان يثق بهم ويرفض استشارة غيرهم، معتبرةً أن ما حدث كان "غلطة كبيرة جداً".

وأعربت عن غضبها ممن تعتبره مسؤولاً عما جرى، قائلة إنها، رغم إيمانها بأهمية المسامحة، تجد نفسها للمرة الأولى غير قادرة على ذلك.

ولم تسمِّ ريما أي طبيب أو جهة طبية، كما لم تكشف تفاصيل تحدد طبيعة الخطأ أو الإهمال، مؤكدةً أنها أرادت فقط تصحيح المعلومات المتداولة من دون الخوض في تفاصيل إضافية. وفي ختام منشورها، شاركت نصاً للشيخ حسين أحمد شحادة عن زياد، وصفته بأنه من أجمل ما قرأت عنه.

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