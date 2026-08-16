ليلى أحمد زاهر ترد بعد الهجوم على علاقتها بهشام جمال

وأوضحت ليلى، عبر حسابها الرسمي على " "، أن عدداً من أجزاء الحلقة جرى تداولها خارج سياقها، ما أدى إلى تفسير بعض تصريحاتها بطريقة مختلفة عن المقصود. وكشفت أن تصوير الحلقة جرى خلال الأشهر من حملها، وأنها كانت تعاني التعب يومها، لذلك طلبت من هشام مساعدتها بشكل أكبر في إدارة الحوار.

كما تطرقت إلى موقف السفر الذي أثار انتقادات، مؤكدة أن الواقعة حدثت بالفعل، إلا أن هشام عاد وتحدث معها بشأنها واعترف بأن تصرفه كان خاطئاً ويحتاج إلى تغيير. وأشارت إلى أن موقفاً مماثلاً لم يتكرر منذ ذلك الحين، معتبرة أن قدرة الشخص على مراجعة نفسه والاعتراف بخطئه والعمل على تغييره أمر يستحق التقدير.

وردت ليلى أيضاً على الجدل الذي أثارته عبارة "أنا اخترتك"، مؤكدة أن كلامها جاء ضمن نقاش متعلق بالغيرة والعلاقة بينهما، وليس تعبيراً عن التعالي كما ظهر في بعض المقاطع المتداولة.

وأكدت أن علاقتها بهشام بدأت قبل نحو أربع سنوات، وأنهما يعيشان منذ زواجهما من التفاهم والاحترام، مشيرة إلى أن أفراد عائلتها والمقربين منها يعرفون تفاصيل علاقتهما ويقدّرون الطريقة التي يتعامل بها معها.

وتحدثت ليلى عن دعم زوجها لها خلال فترة الحمل، مؤكدة أنه لم يتركها في مراحل التعب أو خلال زيارات الطبيب والسفر المرتبط بعملها، وأنه يضعها في مقدمة أولوياته.

واختتمت رسالتها بطلب الدعاء لها ولزوجها، مؤكدة أنهما يستعدان حالياً لاستقبال طفلتهما الأولى، ومتمنية أن تستمر حياتهما الزوجية بالمحبة والتفاهم خلال السنوات المقبلة.