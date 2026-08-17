شروق ترفع دعوى ضد دكتور فود وتتهمه بسرقة أموالها وممتلكاتها

نشرت صفحة "شربليتا"، المتخصصة بأخبار المشاهير، مستندات قالت إنها تُظهر أن شروق رفعت دعوى قضائية بحق طليقها جورج ديب، تضمنت مجموعة من الاتهامات المتعلقة بأموالها وممتلكاتها الشخصية.
وبحسب ما ورد في المستندات المنشورة، تتهم شروق دكتور فود بسرقة أموالها والاستيلاء على ممتلكاتها وأوراقها الثبوتية، ومن بينها جواز سفرها الكندي، إضافة إلى الاستيلاء على أرصدتها المصرفية ومجوهراتها ومصاغها الخاص، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإساءة الأمانة.
كما تضمنت الشكوى، وفق الأوراق المتداولة، اتهامات بالإيذاء النفسي والجسدي، في تطور جديد يأتي بعد الجدل الكبير الذي أثاره الفيديو المتداول أخيراً، والذي أعاد فتح ملف الخلافات بين الطرفين أمام الجمهور.
وكان الفيديو قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر لحظة اعتداء دكتور فود على شروق خلال فترة حملها، ما أثار انتقادات واسعة وتعاطفاً كبيراً معها.
وفي المقابل، كان دكتور فود قد خرج بتعليق على الفيديو، مؤكداً أن المقطع لا يعكس كامل تفاصيل الخلاف بينهما، ومتحدثاً عن أحداث تعود إلى سنوات، فيما تبقى الاتهامات الواردة في الدعوى قيد المسار القانوني، من دون صدور حكم قضائي نهائي بشأنها حتى الآن.
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