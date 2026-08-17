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فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة
فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة
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فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة

فن و منوعات

2026-08-17 | 04:21
فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة
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Aljadeed
فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة

عاد اسم الثنائي دكتور فود وشروق إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول مقاطع فيديو قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت الجدل حول طبيعة علاقتهما والخلافات التي شهدتها خلال فترة ارتباطهما.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع تعود إلى مرحلة سابقة من علاقتهما، اعتبر متابعون أنها تكشف جانباً من الأزمات التي كانت قائمة بين الطرفين، في وقت أعاد فيه آخرون تداولها بالتزامن مع الجدل المتجدد حول قضيتهما.

وفي أحد المقاطع المتداولة، ظهرت شروق وهي تتحدث عن تعرضها للضرب يوم عيد ميلادها، مشيرة إلى واقعة قالت إنها حدثت خلال فترة علاقتها بدكتور فود.

كما ظهرت في مقطع آخر وهي تتحدث عبر الهاتف مع محاميها، وتطلب منه التدخل لمساعدتها على مغادرة لبنان، وسط حالة من التوتر بدت واضحة خلال المكالمة.

وأثارت هذه المقاطع موجة جديدة من التعليقات عبر مواقع التواصل، خصوصاً أنها تعود إلى فترة سابقة من العلاقة، فيما أعاد تداولها فتح النقاش بشأن الخلافات التي عاشها الثنائي بعيداً عن الصورة التي كانا يظهران بها أمام الجمهور.

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