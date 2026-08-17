فيديوهات قديمة تعيد أزمة دكتور فود وشروق للواجهة

عاد اسم دكتور فود وشروق إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول مقاطع فيديو قديمة عبر ، أعادت الجدل حول طبيعة علاقتهما والخلافات التي شهدتها خلال فترة ارتباطهما.



وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع تعود إلى مرحلة سابقة من علاقتهما، اعتبر متابعون أنها تكشف جانباً من الأزمات التي كانت قائمة بين الطرفين، في وقت أعاد فيه آخرون تداولها بالتزامن مع الجدل المتجدد حول قضيتهما.



وفي أحد المقاطع المتداولة، ظهرت شروق وهي تتحدث عن تعرضها للضرب يوم عيد ميلادها، مشيرة إلى واقعة قالت إنها حدثت خلال فترة علاقتها بدكتور فود.



كما ظهرت في مقطع آخر وهي تتحدث عبر الهاتف مع محاميها، وتطلب منه التدخل لمساعدتها على مغادرة ، وسط من التوتر بدت واضحة خلال المكالمة.



وأثارت هذه المقاطع موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل، خصوصاً أنها تعود إلى فترة سابقة من العلاقة، فيما أعاد تداولها فتح بشأن الخلافات التي عاشها بعيداً التي كانا يظهران بها أمام الجمهور.