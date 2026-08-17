حسام حسن ينفصل رسمياً عن زوجته الأولى بعد أزمة الساحل الشمالي

أعلن محمد شمس، محامي الزوجة الثانية للمدير الفني لمنتخب مصر ، انفصال الأخير رسمياً عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، في أعقاب الأزمة التي شهدها أخيراً وأثارت جدلاً واسعاً.



وبحسب ما نقلته “العربية”، جاء الطلاق بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، لينهي بذلك زواجاً استمر لسنوات طويلة وأثمر عن أبنائه آية ورؤى وعمر.

وكانت الأزمة قد اندلعت مساء الجمعة داخل أحد المقاهي في فندق بمنطقة ، حيث وقعت مشادة بين هويدا الغرباوي ودينا مصطفى، المعروفة “دان آدم”، زوجة حسام حسن الثانية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي استدعت تدخل الشرطة.

وأسفرت الواقعة عن إصابات وكدمات متفرقة للطرفين، فيما أفادت تقارير بأن حسام حسن تعرض لحالة إغماء نتيجة الانفعال الشديد خلال محاولته احتواء الموقف.

وأثارت الواقعة اهتماماً واسعاً عبر ، خصوصاً مع تداول تفاصيل متضاربة بشأن أسباب الخلاف وما حدث داخل المكان.



وكانت علاقة حسام حسن وهويدا الغرباوي قد شهدت انفصالاً لفترة قصيرة عام 2022، استمر نحو 10 أيام، قبل أن يعودا لاستكمال حياتهما الزوجية.



ويُذكر أن حسام حسن ارتبط بهويدا في بداية حياته وأنجب منها أبناءه الثلاثة، قبل أن يتزوج لاحقاً من دينا مصطفى عام 2015 بعد تعارفهما في منطقة بالساحل .