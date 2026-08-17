لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء

أعلنت الفنانة لورا خليل تفاصيل موعد تشييع جثمان زوجها الراحل ، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء وجوده في غانا.



وكشفت لورا، عبر حسابها الرسمي على " "، عن ترتيبات التشييع والعزاء، موضحة أن العائلة تتقبل التعازي يوم الأربعاء في الأسرة.



على أن تتواصل مراسم العزاء يوم الخميس في صالون الكنيسة، قبل وبعد تشييع الجثمان ودفنه.



كما أشارت إلى إقامة قداس لراحة نفسه عند الساعة الثالثة ظهر الخميس، بحضور أفراد العائلة والأقارب والمحبين.



وجاء رحيل بصورة مفاجئة إثر الحادث المأساوي الذي تعرض له خلال وجوده في غانا، ما شكّل صدمة كبيرة للورا خليل وأبنائها وأفراد العائلة، وسط موجة من التعازي والمواساة من زملائها في الوسط الفني ومتابعيها عبر .