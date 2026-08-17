لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء

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A post shared by Laura Khalil (@laurakhalilofficial)
A post shared by Laura Khalil (@laurakhalilofficial)
احتفلت الفنانة السورية نور علي مع عائلتها بحمل شقيقتها صبحة بطفلها الأول، في مناسبة عائلية مميزة كشفت خلالها الأخيرة عن جنس مولودها المنتظر، لتستعد نور بذلك لخوض تجربة "الخالة" للمرة الأولى.
في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.
عاد فاهد، نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور التي وثقت جانباً من عطلته الصيفية برفقة أصدقائه، ولفت خلالها الأنظار بإطلالاته الأنيقة وسيارته الرياضية الفارهة.