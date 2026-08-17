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لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء
لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء
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لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء

فن و منوعات

2026-08-17 | 08:08
لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء
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Aljadeed
لورا خليل تعلن موعد تشييع زوجها الراحل وتفاصيل مراسم العزاء

أعلنت الفنانة اللبنانية لورا خليل تفاصيل موعد تشييع جثمان زوجها الراحل نجيب عقيقي، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء وجوده في غانا.

وكشفت لورا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عن ترتيبات التشييع والعزاء، موضحة أن العائلة تتقبل التعازي يوم الأربعاء في منزل الأسرة.

على أن تتواصل مراسم العزاء يوم الخميس في صالون الكنيسة، قبل وبعد تشييع الجثمان ودفنه.

كما أشارت إلى إقامة قداس لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس، بحضور أفراد العائلة والأقارب والمحبين.

وجاء رحيل نجيب عقيقي بصورة مفاجئة إثر الحادث المأساوي الذي تعرض له خلال وجوده في غانا، ما شكّل صدمة كبيرة للورا خليل وأبنائها وأفراد العائلة، وسط موجة واسعة من التعازي والمواساة من زملائها في الوسط الفني ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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