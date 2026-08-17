الملكة رانيا تشارك الصور الأولى لتوأمي الأميرة إيمان "رانيا وتاليا"

في أول ظهور للتوأمتين المولودتين حديثاً، نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وهما يحملان حفيدتيهما "رانيا" و"تاليا"، وبدت ملامح الفرح والتأثر واضحة عليهما في لقطة عائلية عفوية.



وأرفق الملكي الصورة بتعليق جاء فيه: "اللهم اكتب لهما حياة ملؤها الإيمان والبركة، وارزقهما من الأقدار جميلها".



من جهتها، شاركت رانيا عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور العائلية التي وثقت اللحظات الأولى بعد ولادة التوأمتين، وظهرت في بعضها وهي تحملهما بحب، فيما ظهر الملك عبدالله الثاني حاملاً إحدى حفيدتيه، كما شارك في الصور كل من الأميرة سلمى والأمير .



وخطفت "أمينة"، الابنة الكبرى للأميرة ، الأنظار في إحدى اللقطات، بعدما ظهرت برفقة جدّيها الملك عبدالله والملكة رانيا، وهما ينظران معها إلى شقيقتيها الصغيرتين في سريريهما.



وكانت العائلة الهاشمية قد استقبلت أمينة، الابنة الأولى للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس، في فبراير 2025، قبل أن تتضاعف فرحة الأسرة بوصول التوأمتين رانيا وتاليا.



وعلقت الملكة رانيا على الصور بكلمات مؤثرة، كتبت فيها: "الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان. نورت العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. مبارك لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء ".