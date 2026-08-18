دكتور فود يهدد شروق من جديد: "لدي مستندات وسألجأ إلى القضاء"

بعد أزمة طلاقه من صانعة المحتوى شروق، المعروفة "صن شاين"، خرج جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، عن صمته برسالة مطولة تحدث فيها عن مسيرته المهنية والأزمات التي مر بها خلال السنوات ، مؤكداً أنه يملك رواية كاملة ومستندات ووثائق سيقدمها إلى المختص، بعيداً عن السجالات عبر .

وقال دكتور فود إنه بدأ رحلته على السوشيال ميديا بحلم يتمثل في إثبات قدرة أي مشروع لبناني على الوصول إلى ، مشيراً إلى أنه عمل لسنوات على بناء اسم "دكتور فود" من الصفر، حتى تحول إلى علامة معروفة في وعدد من الدول .



وأوضح أنه خلال هذه المرحلة دخل شخص إلى حياته، وكان يعتقد في البداية أن المشكلات التي يواجهها ترتبط بالغيرة أو بضغوط الحياة اليومية، لذلك اختار، بحسب تعبيره، الصمت ومحاولة إصلاح الأمور حفاظاً على عائلته وأولاده واستمراراً في عمله.



وأضاف أنه مع مرور الوقت اكتشف أن الواقع كان "أصعب وأعمق" مما كان يتوقع، مشيراً إلى أنه خسر سنوات من التعب وتأثرت حياته الشخصية وعمله وسمعته نتيجة ما مر به.



وشدد دكتور فود على أنه لا يريد محاكمة أي شخص عبر ، ولا يرغب في الدخول في سجالات علنية، مؤكداً أنه يمتلك رواية متكاملة مدعومة بمستندات ووثائق، وسيضعها أمام باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بكشف الحقيقة والفصل في القضية.



ودعا متابعيه إلى عدم إصدار أحكام على أي شخص استناداً إلى مقطع فيديو واحد أو جزء مقتطع من سياقه، معتبراً أن الحقيقة غالباً ما تكون أكبر وأكثر تعقيداً مما يظهر عبر الشاشة.



وأكد في ختام رسالته أن أولويته في المرحلة الحالية هي أولاده ومستقبلهم، إلى جانب استعادة اسمه وسمعته التي قال إنه بناها بعد سنوات طويلة من العمل، معرباً عن ثقته بأن الحقيقة ستظهر "بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الصحيح".

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