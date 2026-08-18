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بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق
بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق
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بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق

فن و منوعات

2026-08-18 | 11:27
بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق
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Aljadeed
بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق

كسرت هويدا الغرباوي، الزوجة الأولى للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، صمتها للمرة الأولى بعد طلاقهما عقب زواج استمر أكثر من 30 عاماً، مؤكدة أنها لن تكشف تفاصيل حياتهما الخاصة احتراماً للعِشرة الطويلة وأبنائهما الأربعة.

وجاء تعليق الغرباوي بعد تداول وثيقة الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقلت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالتها خلال برنامج "تحت الشمس".

وأكدت هويدا أنها اختارت الصمت عن كل ما حدث خلال الفترة الماضية، مشددة على أن أبناءها أصبحوا أولويتها الأساسية في هذه المرحلة، وأنها حريصة على إبعادهم عن أي خلافات أو تفاصيل مرتبطة بعلاقتها السابقة بوالدهم.

كما كشفت أنها تحملت خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الضغوط والمواقف الصعبة في محاولة للحفاظ على استقرار منزلها، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن أسرار البيت ستبقى داخله ولن تتحول إلى مادة إعلامية حتى بعد انتهاء الزواج.

وأوضحت الغرباوي أن الطلاق لا يلغي حقيقة أن حسام حسن هو والد أبنائها، مؤكدة حرصها على احترام مكانته أمامهم وعدم الدخول في سجالات علنية أو كشف تفاصيل قد تؤثر على صورتهم الأسرية.

كما تمنت له التوفيق في حياته المقبلة، واعتذرت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، موجهة الشكر لكل من دعمها وساندها بعد انتشار خبر الانفصال.

وكانت الأزمة العائلية قد تصدرت مواقع التواصل بعد مشاجرة وقعت في الساحل الشمالي بين هويدا الغرباوي ودان آدم، زوجة حسام حسن الثانية، داخل أحد المقاهي في بورتو مارينا، قبل تدخل الجهات الأمنية.

ورغم انتهاء الواقعة بالتصالح والتنازل بين الأطراف، استمرت تداعياتها بعد العودة إلى القاهرة، قبل أن تنتهي بإتمام إجراءات الطلاق بين حسام حسن وهويدا الغرباوي، لتغلق الأخيرة صفحة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.

 

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