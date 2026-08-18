بعد 30 عاماً من الزواج.. زوجة حسام حسن الأولى تكسر صمتها بعد الطلاق

وجاء تعليق الغرباوي بعد تداول وثيقة الطلاق عبر ، حيث نقلت الإعلامية رسالتها خلال برنامج "تحت ".

وأكدت هويدا أنها اختارت الصمت عن كل ما حدث خلال الفترة الماضية، مشددة على أن أبناءها أصبحوا أولويتها الأساسية في هذه المرحلة، وأنها حريصة على إبعادهم عن أي خلافات أو تفاصيل مرتبطة بعلاقتها السابقة بوالدهم.

كما كشفت أنها تحملت خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الضغوط والمواقف الصعبة في محاولة للحفاظ على استقرار منزلها، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن أسرار البيت ستبقى داخله ولن تتحول إلى مادة إعلامية حتى بعد انتهاء الزواج.

وأوضحت الغرباوي أن الطلاق لا يلغي حقيقة أن حسام حسن هو والد أبنائها، مؤكدة حرصها على احترام مكانته أمامهم وعدم الدخول في سجالات علنية أو كشف تفاصيل قد تؤثر على صورتهم الأسرية.

كما تمنت له التوفيق في حياته المقبلة، واعتذرت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، موجهة الشكر لكل من دعمها وساندها بعد انتشار خبر الانفصال.

وكانت الأزمة العائلية قد تصدرت مواقع التواصل بعد مشاجرة وقعت في بين هويدا الغرباوي ودان آدم، زوجة حسام حسن الثانية، داخل أحد المقاهي في بورتو مارينا، قبل تدخل الجهات الأمنية.

ورغم انتهاء الواقعة بالتصالح والتنازل بين الأطراف، استمرت تداعياتها بعد العودة إلى ، قبل أن تنتهي بإتمام إجراءات الطلاق بين حسام حسن وهويدا الغرباوي، لتغلق صفحة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.