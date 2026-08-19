أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟
محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟
A-
A+

محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟

فن و منوعات

2026-08-19 | 04:39
محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟

سافر الفنان المصري محمد منير إلى ألمانيا للخضوع لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، دفعت فريقه الطبي إلى التوصية بإجراء فحوصات أكثر دقة خارج مصر للاطمئنان على حالته.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية محلية، ينتظر محمد منير حاليًا نتائج الفحوصات التي أجراها في ألمانيا، على أن تحدد التقارير الطبية طبيعة حالته والخطوات العلاجية أو الطبية التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان المعروف بلقب "الكينج" قد عانى خلال الفترة الأخيرة من نوبات إرهاق شديد على فترات متباعدة، استدعت في بعض المرات نقله إلى المستشفى ومتابعة حالته من جانب أطبائه، قبل اتخاذ قرار السفر إلى ألمانيا لاستكمال الفحوصات.

وانعكست التطورات الصحية على جدول أعمال محمد منير الفني، إذ تقرر تأجيل تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "يحكوا في عودك"، والذي كان من المنتظر أن يتولى إخراجه محمد محيي.

ووفق المصادر نفسها، سيتم تحديد موعد جديد للتصوير بعد الاطمئنان بصورة كاملة على صحة محمد منير ومعرفة نتائج الفحوصات، على أن تُستأنف التحضيرات للعمل وفق حالته الصحية.

وفي المقابل، كان محمد منير قد انتهى قبل أزمته الصحية الأخيرة من تسجيل ثلاث أغنيات جديدة ضمن مشروعه الغنائي مع الشركة المنتجة، ومن المقرر طرحها تباعًا وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

وتترقب أسرة الفنان وفريق عمله نتائج الفحوصات الطبية في ألمانيا قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بمواعيد ظهوره أو استئناف مشاريعه الفنية، فيما يتواصل الاهتمام الجماهيري بحالته الصحية وسط تمنيات بعودته سريعًا إلى نشاطه الفني.

 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما
06:54

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

أعلنت الممثلة التركية بيريل بوزام حملها بطفلها الأول من زوجها وزميلها الممثل إرسين أريجي، بعد نحو عامين على زواجهما، في خبر أسعد جمهور الثنائي ومحبي مسلسل «الطائر الرفراف».

06:54

بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما

أعلنت الممثلة التركية بيريل بوزام حملها بطفلها الأول من زوجها وزميلها الممثل إرسين أريجي، بعد نحو عامين على زواجهما، في خبر أسعد جمهور الثنائي ومحبي مسلسل «الطائر الرفراف».

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
06:28

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.

06:28

مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها

كشف تقرير جديد للشرطة الأمريكية تفاصيل لافتة بشأن وفاة الممثلة هايدن بانتير، إذ أظهر أن صديقها السابق برايان هيكرسون وشقيقه زاك كانا داخل الشقة التي توفيت فيها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا.

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية
06:18

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية

رحلت الفنانة البرازيلية لورا كاردوسو عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ثمانية عقود، جعلتها واحدة من أبرز رموز التلفزيون والمسرح والسينما في البرازيل.

06:18

رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية

رحلت الفنانة البرازيلية لورا كاردوسو عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لأكثر من ثمانية عقود، جعلتها واحدة من أبرز رموز التلفزيون والمسرح والسينما في البرازيل.

اخترنا لكم
بيريل بوزام تعلن حملها بطفلها الأول من إرسين أريجي بعد عامين على زواجهما
06:54
مفاجأة في وفاة هايدن بانتير.. صديقها السابق وشقيقه كانا في منزلها
06:28
رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية
06:18
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض
04:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026