محمد منير يسافر إلى ألمانيا بعد أزمة صحية.. ماذا كشفت الفحوصات؟

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، ينتظر محمد منير حاليًا نتائج الفحوصات التي أجراها في ، على أن تحدد التقارير الطبية طبيعة حالته والخطوات العلاجية أو الطبية التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان المعروف بلقب "الكينج" قد عانى خلال الفترة من نوبات إرهاق شديد على فترات متباعدة، استدعت في بعض المرات نقله إلى المستشفى ومتابعة حالته من جانب أطبائه، قبل اتخاذ قرار السفر إلى ألمانيا لاستكمال الفحوصات.

وانعكست التطورات الصحية على جدول أعمال محمد منير الفني، إذ تقرر تأجيل تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "يحكوا في عودك"، والذي كان من المنتظر أن يتولى إخراجه محمد محيي.

ووفق المصادر نفسها، سيتم تحديد موعد جديد للتصوير بعد الاطمئنان بصورة كاملة على صحة محمد منير ومعرفة نتائج الفحوصات، على أن تُستأنف التحضيرات للعمل وفق حالته الصحية.

وفي المقابل، كان محمد منير قد انتهى قبل أزمته الصحية الأخيرة من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن مشروعه الغنائي مع الشركة المنتجة، ومن المقرر طرحها تباعًا وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

وتترقب أسرة الفنان وفريق عمله نتائج الفحوصات الطبية في ألمانيا قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بمواعيد ظهوره أو استئناف مشاريعه الفنية، فيما يتواصل الاهتمام الجماهيري بحالته الصحية وسط تمنيات بعودته سريعًا إلى نشاطه الفني.