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أحمد الفيشاوي يكشف معاناته بعد وفاة والدته: فقدت شغفي بالتمثيل
أحمد الفيشاوي يكشف معاناته بعد وفاة والدته: فقدت شغفي بالتمثيل
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أحمد الفيشاوي يكشف معاناته بعد وفاة والدته: فقدت شغفي بالتمثيل

فن و منوعات

2026-08-19 | 04:42
أحمد الفيشاوي يكشف معاناته بعد وفاة والدته: فقدت شغفي بالتمثيل
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Aljadeed
أحمد الفيشاوي يكشف معاناته بعد وفاة والدته: فقدت شغفي بالتمثيل

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن مروره بمرحلة نفسية صعبة منذ وفاة والدته الفنانة سمية الألفي، مؤكدًا أن رحيلها ترك أثرًا كبيرًا عليه وانعكس بشكل مباشر على علاقته بالتمثيل وحياته اليومية.

وقال الفيشاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه فقد جزءًا كبيرًا من شغفه بالتمثيل بعد وفاة والدته، مشيرًا إلى أنه يحاول التكيف مع الواقع الجديد ومواجهة مشاعر الحزن واليأس والأفكار المؤذية التي تراوده في بعض الأوقات.

وأوضح أن الفترة التي أعقبت وفاة سمية الألفي كانت من أصعب المراحل التي مر بها، إذ وجد نفسه أمام حالة من الفراغ العاطفي والحزن الشديد، خاصة في ظل العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالدته.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، لا يزال الفيشاوي يحاول استعادة توازنه تدريجيًا، بالتزامن مع ابتعاده نسبيًا عن أجواء العمل الفني وانشغاله بعدد من الأمور العائلية التي ترتبط بوصايا والدته قبل رحيلها.

وفي هذا الإطار، كانت تقارير قد أشارت إلى أن أحمد الفيشاوي يسعى إلى تنفيذ عدد من وصايا سمية الألفي المتعلقة بعائلته، من بينها الاهتمام بعلاقاته الأسرية والحفاظ على التواصل مع أفراد أسرته.

كما تحدثت تقارير عن رغبة الفيشاوي في تنفيذ وصية أخرى مرتبطة بنجله تيتوس، في إطار محاولاته الالتزام بما طلبته منه والدته قبل وفاتها.

وكانت الفنانة سمية الألفي قد توفيت في 20 ديسمبر بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضعت للرعاية الطبية داخل العناية المركزة قبل تدهور حالتها ووفاتها.

ومنذ رحيلها، ظهر تأثير الفقد بشكل واضح على أحمد الفيشاوي، الذي تحدث للمرة الأولى بهذا الوضوح عن حجم المعاناة النفسية التي يعيشها ومحاولاته تجاوز هذه المرحلة واستعادة استقراره وحياته الفنية.

 

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