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ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض
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ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض

فن و منوعات

2026-08-19 | 04:44
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض
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Aljadeed
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في الرياض

احتفلت الفنانة السورية ليليا الأطرش بعيد ميلادها الخامس والأربعين في العاصمة السعودية الرياض، واختارت للمناسبة أجواء مستوحاة من عالم السينما جمعت بين ذكرياتها الشخصية وأبرز المحطات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

وشاركت ليليا متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور من الاحتفال، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة مرتدية فستانًا أصفر مكشوف الكتفين، نسقته مع مجوهرات ناعمة وتسريحة شعر أنيقة.

ولفت قالب عيد الميلاد الأنظار بتصميمه الضخم والمختلف، إذ جاء على هيئة مشهد سينمائي تضمن أشرطة أفلام وكلاكيت وشاشة عُرضت عليها مجموعة من صور ليليا وشخصياتها الدرامية الشهيرة.

وكان لشخصية "لطفية"، التي قدمتها في مسلسل "باب الحارة"، حضور بارز في تفاصيل الاحتفال، إلى جانب العبارة الشهيرة المرتبطة بالعمل "قولوا الله يا رجال"، في استعادة لأحد أكثر الأدوار التي ارتبط بها اسمها لدى الجمهور.

ولم يقتصر الاحتفال على الصور والإطلالة، إذ وجهت ليليا رسالة مؤثرة بمناسبة عامها الجديد، تحدثت فيها عن رغبتها في أن تعيش المزيد من الطمأنينة والسلام الداخلي، وأن تبقى قادرة على حب نفسها والتصالح مع التجارب التي مرت بها.

وأشارت إلى أنها لا تريد الكثير من الأمنيات، بقدر ما تتمنى أن يكون عامها الجديد أكثر رحمة وأمانًا، وأن يحمل لها فرحًا حقيقيًا وحبًا بعيدًا عن الحيرة، إلى جانب أشخاص يمنحها وجودهم شعورًا بالراحة والاستقرار.

وحظيت صور ليليا الأطرش بتفاعل واسع من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، فيما شارك عدد من زملائها ومحبيها أمنياتهم لها بعام جديد مليء بالنجاحات والاستقرار.

وبدا الاحتفال بمثابة رحلة مختصرة في مسيرة ليليا الأطرش، جمعت خلالها بين عيد ميلادها وذكرياتها الفنية، في مناسبة حملت طابعًا شخصيًا وحنينًا واضحًا إلى أبرز الشخصيات التي قدمتها أمام الكاميرا.

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