الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”

ونشر عبر خاصية “الستوري” على صورة من الرسائل التي جمعته بالراحلة، والتي أكدت خلالها أنها ستواصل دعمه مهما كانت الظروف، حتى أنها أخبرته عن خوفها من أن ترحل من دون أن يعرف بخبر وفاتها.وبعد علمه برحيلها، وجّه الشامي إليها رسالة وداع مؤثرة، عبّر فيها عن حزنه وأسفه لعدم معرفته بأنها كانت تعاني مع المرض، قائلاً: “ يرحمك يارب، ياريت كنت بعرف إنك عم تعاني مع المرض وإنك هون عم تدعميني لتشغلي نفسك عن المرض والتعب.. رحمة الله عليكي”.وأرفق الشامي المحادثة بعبارة اختصرت تأثره بالوفاء الذي أبدته معجبته حتى أيامها ، فكتب: “قالت رح تبقى معي لآخر العمر.. ووفّت بوعدها”، في رسالة لاقت تفاعلاً عاطفياً بين متابعيه.