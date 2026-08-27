نادر الأتات يحتفل بليلة الحنّة مع عروسه جنى إسماعيل قبل أيام من زفافه

الفنان اللبناني نادر الأتات بليلة الحنّة إلى جانب عروسه جنى ، وذلك قبل أيام قليلة من حفل زفافهما المرتقب في الأول من سبتمبر/أيلول.



وأُقيمت السهرة وسط أجواء عائلية دافئة ومميزة، بحضور أفراد من عائلتي العروسين وعدد من الأصدقاء والمقرّبين، فيما انتشرت عبر صفحات معجبي نادر الأتات مقاطع مصوّرة وثّقت جانباً من الاحتفال واللحظات السعيدة التي جمعته بعروسه.



وحظيت الفيديوهات بتفاعل واسع من المتابعين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الخطوة الجديدة في حياة الأتات، خصوصاً أنه لطالما عُرف بكونه أحد أشهر العازبين في الوسط الفني اللبناني.



ومن المنتظر أن يحتفل نادر الأتات وجنى بزفافهما في الأول من سبتمبر/أيلول، وسط ترقّب من الجمهور لمزيد من التفاصيل والصور التي ستوثّق ليلة العمر.