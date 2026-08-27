زفاف ابنة تولاي هارون يجمع نجوم الدراما السورية.. أجواء فرح ودبكة ورقص في ليلة مميزة

ووثّقت مقاطع مصورة من الحفل لحظات مليئة بالفرح، ظهرت خلالها تولاي هارون وهي تعيش أجواء الزفاف برفقة ابنتها والحاضرين، وسط الدبكة والرقص والأجواء الشعبية التي طغت على المناسبة.

وكان من أبرز المشاهد ظهور العروس نتالي إلى جانب زوجها عمر وهما يشاركان في الدبكة على الموسيقى، وسط تفاعل وتصفيق الحاضرين، في عكس فرح العروسين بهذه الليلة المميزة.

كما لفتت تولاي هارون الأنظار بلقطة عفوية جمعتها بالفنانة عبير ، حيث ظهرتا وهما ترقصان معاً وسط أجواء مليئة بالسعادة والاحتفال.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الدراما ، بينهم ، ، طارق مرعشلي، وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة تولاي هارون فرحة زفاف ابنتها.

وتفاعل المتابعون مع مقاطع الزفاف المنتشرة عبر ، خصوصاً اللقطات التي جمعت تولاي هارون بابنتها والعروسين، والتي عكست أجواء عائلية بعيدة عن الرسميات، في ليلة حملت الكثير من المشاعر والفرح.