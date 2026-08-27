ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه

وشارك متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت مراحل علاجه، بدءاً من الفحوصات الطبية، مروراً بوضع الجبيرة، وصولاً إلى استعانته بالعكازات للتنقل.

ورغم إصابته، حرص الفنان على التعامل مع الأمر بروح مرحة، إذ كتب باللغة : «أخيراً وصلت إلى مستوى فيرجيل فان دايك وجود بيلينغهام، لكن ليس في ، بل في قسم الإصابات»، قبل أن يؤكد اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية خلال الساعات المقبلة.

وكان ظافر العابدين قد أعلن في وقت سابق تعرضه لكسر في القدم، ونشر مقطعاً وثّق خلاله الإجراءات الطبية التي خضع لها، مكتفياً بالتعليق: «الحمد لله على كل شيء».

وقد تفرض الإصابة وفترة التعافي تغييرات على جدول ارتباطاته الفنية المقبلة، خصوصاً بعد إعلانه أخيراً الانضمام إلى فيلم «Check In»، إلى جانب عدد من المشاريع والنشاطات التي قد يضطر إلى تأجيل بعضها حتى استعادة عافيته.