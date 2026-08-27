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ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه
ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه
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ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه

فن و منوعات

2026-08-27 | 05:48
ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه
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Aljadeed
ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد كسر قدمه

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن أحدث تطورات حالته الصحية، معلناً استعداده للخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في القدم خلال الأسابيع الماضية.

وشارك العابدين متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت مراحل علاجه، بدءاً من الفحوصات الطبية، مروراً بوضع الجبيرة، وصولاً إلى استعانته بالعكازات للتنقل.

ورغم إصابته، حرص الفنان التونسي على التعامل مع الأمر بروح مرحة، إذ كتب باللغة الإنجليزية: «أخيراً وصلت إلى مستوى فيرجيل فان دايك وجود بيلينغهام، لكن ليس في كرة القدم، بل في قسم الإصابات»، قبل أن يؤكد اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية خلال الساعات المقبلة.

وكان ظافر العابدين قد أعلن في وقت سابق تعرضه لكسر في القدم، ونشر مقطعاً وثّق خلاله الإجراءات الطبية التي خضع لها، مكتفياً بالتعليق: «الحمد لله على كل شيء».

وقد تفرض الإصابة وفترة التعافي تغييرات على جدول ارتباطاته الفنية المقبلة، خصوصاً بعد إعلانه أخيراً الانضمام إلى فيلم «Check In»، إلى جانب عدد من المشاريع والنشاطات التي قد يضطر إلى تأجيل بعضها حتى استعادة عافيته.

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