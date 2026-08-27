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وفاة يايوي كوساما أيقونة فن النقاط الملونة عن 97 عاماً
وفاة يايوي كوساما أيقونة فن النقاط الملونة عن 97 عاماً
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وفاة يايوي كوساما أيقونة فن النقاط الملونة عن 97 عاماً

فن و منوعات

2026-08-27 | 06:04
وفاة يايوي كوساما أيقونة فن النقاط الملونة عن 97 عاماً
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Aljadeed
وفاة يايوي كوساما أيقونة فن النقاط الملونة عن 97 عاماً

توفيت الفنانة اليابانية الرائدة يايوي كوساما عن عمر ناهز 97 عاماً، بعد مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة، جعلتها واحدة من أشهر الفنانات المعاصرات في العالم، بفضل أعمالها التي أصبحت مرتبطة بالنقاط الملونة، وغرف المرايا اللانهائية، ومنحوتات القرع الضخمة.

وأكدت شركة كوساما وفاتها في أحد مستشفيات العاصمة اليابانية طوكيو يوم 14 أغسطس/آب، مشيرة إلى أن الفنانة كرّست حياتها بالكامل للفن، وواصلت الرسم حتى أيامها الأخيرة، تاركة خلفها إرثاً فنياً امتد بين الفنون البصرية والأداء والكتابة والشعر.

وُلدت يايوي كوساما عام 1929 في مدينة ماتسوموتو بمنطقة ناغانو اليابانية، وبدأ شغفها بالفن منذ سن مبكرة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة خلال فترة الستينيات، حيث أصبحت جزءاً من المشهد الفني الطليعي في نيويورك، وقدمت أعمالاً مختلفة أثارت الجدل بسبب أسلوبها غير التقليدي.

ورغم موهبتها وأفكارها المبتكرة، واجهت كوساما صعوبات في بداية مسيرتها داخل عالم فني كان يهيمن عليه الرجال، وتحدثت في مراحل مختلفة عن شعورها بأن بعض أفكارها الفنية لم تحصل على التقدير الكافي في وقتها، قبل أن تنال لاحقاً اعترافاً عالمياً واسعاً.

وكانت غرف المرايا اللانهائية "Infinity Mirror Rooms" من أكثر أعمالها شهرة، حيث استخدمت المرايا والأضواء لخلق تجارب بصرية توحي بالامتداد بلا حدود، ما جعل معارضها تستقطب ملايين الزوار حول العالم.

كما أصبحت النقاط الملونة والقرع الضخم المغطى بالنقاط من العلامات المميزة لهويتها الفنية، وتحولت أعمالها إلى رموز عالمية في الفن المعاصر، حتى وصلت إلى التعاون مع علامات تجارية كبرى مثل Louis Vuitton، ما ساهم في انتشار أسلوبها خارج المتاحف وصالات العرض.

وحظيت أعمال كوساما بقيمة كبيرة في سوق الفن، إذ بيع أحد أعمالها عام 2022 بأكثر من 10 ملايين دولار في مزاد، لتصبح من بين الفنانات الأكثر حضوراً في السوق الفنية العالمية.

ارتبط عالم يايوي كوساما أيضاً بتجاربها الشخصية، إذ تحدثت عن رؤى بصرية عاشتها منذ طفولتها، وحولتها إلى مصدر إلهام لأعمالها التي اعتمدت على التكرار والأشكال المتداخلة. وكانت النقاط بالنسبة إليها أكثر من مجرد عنصر بصري، بل لغة خاصة عبّرت من خلالها عن رؤيتها للعالم.

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