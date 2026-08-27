هبة مجدي تغني في احتفالية المولد النبوي.. والرئيس السيسي يطمئن على صحتها

شهدت احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف مشاركة فنية لافتة من الفنانة هبة مجدي، التي قدّمت فقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، في ظهور يُعد من أبرز إطلالاتها الفنية بعد الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وأُقيم الاحتفال، الأربعاء 26 أغسطس/آب، في مركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في الجديدة، بحضور وعدد من الحاضرين.

وظهرت هبة مجدي خلال فقرتها مرتدية عباءة وحجاباً باللون ، وقدّمت الأغنية وسط أجواء مؤثرة. وبعد انتهائها من الغناء، حرص الرئيس السيسي على التحدث إليها والاطمئنان على حالتها الصحية قبل مغادرتها المسرح، قائلاً: «استنّي، إزيّك يا هبة؟ بطمّن عليكِ».

كما وجّه إليها دعاءً خاصاً خلال الاحتفال، متمنياً لها الصحة والسعادة، في موقف لاقى تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، لا سيما في ظل الأزمة الصحية التي عاشتها الفنانة خلال الأشهر الماضية.

وكانت هبة مجدي قد أثارت اهتمام متابعيها في وقت سابق بعدما كشفت، عبر حساباتها على ، عن خضوعها للعلاج ومرورها بواحدة من أصعب الفترات في حياتها، من دون أن تعلن بشكل مباشر طبيعة المرض الذي عانت منه.

وأثارت تصريحاتها آنذاك موجة كبيرة من التعاطف، خصوصاً مع ظهور علامات الإرهاق والتعب عليها، فيما كثرت التساؤلات حول حالتها الصحية وتفاصيل رحلة العلاج التي فضّلت خوضها بعيداً عن الأضواء.

وتحدثت وسائل إعلام ومصادر مقرّبة من الفنانة عن إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أن رحلة علاجها بدأت عام 2025، بعد خضوعها لفحوص طبية إثر وعكة صحية. كما ترددت معلومات عن تلقيها العلاج الكيماوي تحت إشراف فريق طبي متخصص، من دون أن تؤكد هبة مجدي بنفسها طبيعة التشخيص أو تفاصيل المرض المتداولة.

ورغم الظروف الصحية التي مرت بها، واصلت هبة مجدي نشاطها الفني، وشاركت في الجزء السادس من مسلسل «المداح»، إلى جانب ظهورها في مسلسل «نون النسوة» ضمن موسم دراما 2026.

وتعيد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي، إلى جانب موقف الرئيس السيسي وحرصه على الاطمئنان عليها، تسليط الضوء على رحلتها الصحية، وسط استمرار رسائل الدعم والتعاطف من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.



